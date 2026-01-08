Bunge fue, es y volverá a ser carnaval los próximos 17 y 24 de enero

Organizados por FC Bunge, los populares y convocantes carnavales d ela localidad fueron confirmados para los sábados 17 y 24 de enero de 2026.

La primera noche están confirmados VandaKopa2, la multitudinaria comparsa local que este año presenta una temática nacionalista, Fuego Cruzado, Suena Mi Ritmo, Candabaré, Do Bahía y desfile de carrozas humorísticas locales y zonales.

Para el cierre bailable, Cumbia a Fondo, además DJ en vivo (Mateo Navecilla) para disfrutar toda la madrugada.

Desde la organización comentaron que faltan ultimar detalles mínimos, pero se encuentran trabajando no solamente para que nada falle, sino para que los concurrentes vivan una experiencia inolvidable, uno de los secretos para que esta fiesta de la alegría, el color, la música y la familia y amigos, crezca en todos los órdenes año a año.

Los precios, tanto de entradas, como de las cantinas que habrá como mínimo tres, contarán con precios accesibles.

A pesar de haber sido anunciados hace apenas unos días, relativamente pocos, en la zona ya se habla y palpitan los carnavales de Emilio V. Bunge.