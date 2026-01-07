Falleció Ámbar, la beba que había sido trasladada en vuelo sanitario desde General Villegas

La beba que había nacido el pasado 30 de diciembre en el hospital municipal de General Villegas, prematura con 24 semanas de gestación y un peso de 600 gramos, se encontraba internada en el hospital de niños Sor Ludovica, de la ciudad de La Plata.

Había sido derivada y trasladada en vuelo sanitario la madrugada del 31 dado su delicado cuadro.

Desde entonces, la pequeña se encontraba acompañada por sus padres.

Este miércoles, alrededor de las 13 horas, se produjo su deceso, confirmó a Distrito Interior, su tía, Silvina Vidal, hermana de la mamá de Ámbar.

Tras la confirmación, Silvina agradeció en nombre de la pareja, a toda la comunidad el acompañamiento permanente con las oraciones, las colaboraciones recibidas y el interés permanente manifestado.

Acerca del regreso de la familia con el cuerpo, aún no hay confirmación.