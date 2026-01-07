El edificio de UNNOBA cambia el nombre de «Manuel Puig» por el de «Antonio Carrizo»

La decisión fue formalizada mediante el Decreto Municipal Nº 2264 y alcanza al edificio donde funciona la extensión local de la UNNOBA, que pasará a denominarse oficialmente Polo Tecnológico General Villegas “Antonio Carrizo”, informaron desde el Estado local.

Mediante Decreto Nº 2264, el Departamento Ejecutivo dispuso la denominación oficial del edificio donde funciona la extensión local de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) como Polo Tecnológico General Villegas ”Antonio Carrizo”.

La medida establece, por un lado, el cambio de denominación del inmueble —hasta ahora identificado como “Manuel Puig”— para adecuarlo a su identidad actual y a su proyección estratégica como espacio de formación educativa, científica y tecnológica. Por otro, impone el nombre de Antonio Carrizo como homenaje y reconocimiento a una de las personalidades más destacadas de la cultura y la comunicación argentina, oriundo de General Villegas.

El Polo Tecnológico es hoy un centro de referencia regional, donde se dictan carreras universitarias de la UNNOBA y múltiples propuestas educativas vinculadas a la programación, la robótica, el desarrollo digital, el diseño gráfico y multimedia, el marketing digital, los idiomas y la innovación tecnológica, orientadas a las demandas del mercado laboral actual y futuro.

Antonio Carrizo fue una figura central del periodismo cultural argentino del siglo XX, con una trayectoria de más de siete décadas en radio y televisión. Entrevistó a los más grandes referentes de la cultura nacional e internacional y dejó una huella indeleble por su estilo, rigor profesional y sensibilidad artística. A pesar de su reconocimiento nacional e internacional, mantuvo siempre un profundo vínculo con su ciudad natal, reivindicando sus raíces villeguenses.

Desde el Municipio se destaca que esta decisión constituye un acto de justicia histórica, que fortalece la identidad local, preserva la memoria colectiva y busca inspirar a las nuevas generaciones que se forman en este espacio educativo y tecnológico. El decreto fue dictado ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, en virtud del receso legislativo.