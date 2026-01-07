Alerta en General Pinto por la circulación de billetes de $ 20.000 falsos

Esta mañana se acentuó la preocupación al advertir la presencia de billetes de la denominación más alta en algunos comercios.

En principio las sospechas caen sobre una mujer, a la que describen alta, radicada en General Pinto, o temporalmente con estadía en la ciudad, pero no nativa.

Por otra parte detallaron que en un comercio pretendió comprar 20.000 en aceites y en una tienda de ropa, de propietarios bolivianos habrían concretado una compra por unos $ 180.000.

Por el momento es una advertencia que se ha realizado pro redes sociales y grupos de Whatsapp para evitar ser estafados en la buena fé.