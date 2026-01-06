Falleció Matías Blanco en General Villegas, una vida en los medios y la movida tropical

La información fue confirmada oficialmente hace unos minutos.

En la noche de este lunes, Matías Blanco, de 48 años, se encontraba pintando una pileta en una casaquinta ubicada sobre la calle Matheu, perteneciente a un amigo, quien lo habría hallado en el interior, descompensado.

Tras dar aviso, de inmediato fue trasladado al hospital por la ambulancia, y a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, éstos fueron en vano.

La causa del deceso habría sido natural, producto de un evento cardíaco.

Matías, apodado «el loco», estaba ligado a los medios de comunicación, a través de los cuales llevaba adelante programas tropicales, y en muchos casos acciones solidarias en esos espacios. A su vez, representaba artistas tropicales en su mayoría, lo que le había dado un reconocimiento en el ambiente.

Fanático de Eclipse, e hincha, del mismo modo, de River Plate.

Era padre de tres hijos, con una de ellas, la mayor (los más chicas son mellizos), había viajado recientemente a Punta Cana como regalo de sus 15 años, contó a Distrito Interior, una de las personas con las que compartió esta tarde sus últimas horas.

Este lunes había realizado su programa «Nunka es tarde» en Infovillegas sin que nada hiciera pensar que este podría ser el desenlace de la jornada.