General Pinto: Los Reyes Magos deslumbraron a los más chicos con su presencia en la ciudad

Ayer por la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar, llenaron de ilusión las calles d ela ciudad a bordo de una camioneta que los llevó por los barrios, hasta llegar al Parque de la Estación donde se concentraba la gente, especialmente niños que aguardaban su llegada para disfrutar de una tarde noche diferentes.

Días pasados, en la víspera de Navidad, el municipio había organizado una jornada similar con Papá Noel, en la escalinata del Palacio Municipal, propuestas a las que la comunidad responde en multitud, y permiten disfrutar a chicos y grandes.

Todo inició alrededor de las 18 horas y se extendió hasta la noche; en el Paseo de la Estación, hubo actividades para los más chicos, y estuvo presente la Feria de Artesanos y Emprendedores del distrito, que se hacen presentes en diferentes ocasiones.

La propuesta principal es que los papas y abuelos que son generalmente quienes acompañan a los niños, puedan tomarles una foto junto a los Reyes Magos, mientras se preparan para recibirlos esta noche, como la tradición indica.