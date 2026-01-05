Cambiaron los valores de las multas de tránsito en General Villegas

El Juzgado Municipal de Faltas informa que se actualizaron los montos de las multas por infracciones de tránsito, como consecuencia del incremento del valor de la Unidad Fija (UF) realizado por el Ministerio de Transporte de la Provincia del 01/01/26. Dicha unidad pasó de $1711 a $1807.

Los valores mínimos de las multas por infracciones de tránsito son:

a) por circular sin casco reglamentario $271.050

b) por evadir control vehicular $271.050

c) por circular sin licencia de conducir $271.050

e) por poseer caño de escape no reglamentario $542.100 a $2.710.500

f) por conducir con alcohol en sangre de $632.450 a $1.807.000

Además, se recuerda que sigue siendo obligatorio para circular en toda la Provincia de Buenos Aires la portación de licencia de conducir, cédula del vehículo vigente o autorización (en papel o a través de la aplicación Mi Argentina), póliza de seguro vigente (en papel o digital) y vtv.