General Villegas: dos mujeres trasladadas al hospital al protagonizar un choque con su moto

Este domingo pasado el mediodía una moto 110 cc. y una camioneta Volkswagen Saveiro protagonizaron una colisión entre la esquina de Sarmiento y Moreno.

Según testigos, la moto con dos ocupantes circulaba por Sarmiento, cuando la pick up que lo hacía por Moreno la habría robado o tocado produciendo la pérdida de control del rodado menor y una violenta caída por parte de las ocupantes.

Dado los golpes fueron trasladadas al hospital por el SAME, donde son asistidas, fuera de peligro, de acuerdo a los datos recabados. Ambas mujeres son mayores de 18 años.

En el lugar trabaja la Guardia Urbana y personal policial.