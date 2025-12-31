Esta noche trasladarán en vuelo sanitario a una beba prematura desde Villegas a La Plata

Se trata de una beba prematura, nacida por cesárea esta tarde en el hospital municipal de General Villegas, con 24 semanas de gestación.

Su cuadro, que entre otras particularidades presenta un peso de 600 gramos, es muy delicado.

Ante este panorama las autoridades hospitalarias junto al equipo de Neonatología donde se encuentra internada gestionaron la derivación y traslado a través del Ministerio de Salud de la provincia al hospital de niños Sor Ludovica, mientras se realizan todos los esfuerzos para la superación de esta delicada situación.

