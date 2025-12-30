Volcó vehículo de transporte de mercadería de una empresa de General Villegas
Este lunes el en camino que une las rutas 33 y 188, pasando frente al cementerio, despistó y volcó un camión térmico perteneciente a una empresa de General Villegas.
No se había determinado oportunamente si el conductor, se había descompensado o dormido, al bajar de la Ruta 33.
El camión de tamaño mediano, se fue hacia la cuneta y allí volcó sobre uno e los laterales, sin consecuencias personales para el chofer.
Posteriormente, y transcurridas unas horas, el vehículo fue puesto sobre sus ruedas y retirado del lugar.