Volcó vehículo de transporte de mercadería de una empresa de General Villegas

Este lunes el en camino que une las rutas 33 y 188, pasando frente al cementerio, despistó y volcó un camión térmico perteneciente a una empresa de General Villegas.

No se había determinado oportunamente si el conductor, se había descompensado o dormido, al bajar de la Ruta 33.

El camión de tamaño mediano, se fue hacia la cuneta y allí volcó sobre uno e los laterales, sin consecuencias personales para el chofer.

Posteriormente, y transcurridas unas horas, el vehículo fue puesto sobre sus ruedas y retirado del lugar.