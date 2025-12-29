Vecino de Ameghino involucrado en un accidente fatal en Uruguay

Un grave siniestro vial ocurrido en Uruguay tuvo como protagonista a un ciudadano de Florentino Ameghino. Se trata de Amílcar Maciel, quien viajaba desde Argentina hacia Brasil junto a otros cuatro ocupantes, todos oriundos de la ciudad de Junín.

El accidente se produjo en el kilómetro 479 de la Ruta Nacional Nº 5, en cercanías de la ciudad de Rivera, cuando el vehículo argentino impactó por alcance contra un Citroën Visa de matrícula uruguaya, que circulaba en la misma dirección a baja velocidad.

Como consecuencia del violento choque, falleció el conductor del rodado uruguayo, mientras que dos de los ocupantes del vehículo argentino sufrieron lesiones de gravedad y permanecen internados en unidad de terapia intensiva. El conductor argentino se encuentra fuera de peligro, aunque continúa hospitalizado con golpes y bajo custodia policial.

Según información brindada por fuentes policiales de Rivera, el automóvil argentino habría circulado a una velocidad superior a los 135 kilómetros por hora al momento del impacto. Asimismo, se confirmó que Amílcar Maciel fue sometido a exámenes toxicológicos, los cuales arrojaron resultado negativo, según datos familiares.

De acuerdo a la normativa vigente en el país vecino, el conductor permanece bajo custodia mientras avanza la investigación judicial y, de manera preventiva, sería trasladado a un establecimiento penitenciario, hasta tanto la Justicia uruguaya determine su situación legal y la eventual pena correspondiente.

El hecho continúa bajo investigación y se aguarda el avance de las actuaciones judiciales para esclarecer las responsabilidades del trágico episodio, publicó el sitio La Brújula.