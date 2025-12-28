Un villeguense fue aprehendido en América, una vez en el patrullero provocó destrozos en su interior

Este sábado 27 de diciembre a las 21 horas la Policía d ela vecina ciudad de América acudió tras un llamado a la calle Vilches entre Cabral e Ituzaingo, donde varias personas se estaban agrediendo; una vez en el lugar, se constató que una persona de sexo masculino, mayor de edad, presentaba herida arma blanca, aduciendo que un vecino lo había agredido.

En ese contexto se procedió a la aprehensión de un masculino de 26 años, oriundo de General Villegas, por el delito de Resistencia a la Autoridad, quien se encontraba originando disturbios, entorpeciendo el accionar policial. También se procedió a la aprehensión de una mujer de 20 años por el mismo delito, al tratar de evitar la aprehensión del masculino, anteriormente mencionado.

El villeguense con una patada, una vez en el interior del patrullero, desprendió el apoya brazos de una de las puertas, por lo que se lo imputó a su vez el delito de Daño.

Posteriormente a lo descripto, se procedió a la aprehensión de un segundo masculino,18 años, por el delito de Lesiones flagrante.

Los imputados fueron puestos a disposición del magistrado interviniente.

La victima presenta lesiones de carácter leve, asimismo para la víctima, de 49 años, por separado se labraron actuaciones por infracción a la Ley 8031/73, por desorden, provocación, tumulto, entre otros, en la vía pública, en la que toma intervención el Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia a cargo del Dr. Rossi, incautando cuchilla tipo carnicero con mango de madera.

Los imputados actualmente se encuentran en carácter de aprendidos en la comisaria de Rivadavia a disposición de la justicia.