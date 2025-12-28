Por primera vez los barberos de Villegas se juntan para despedir el año en comunidad (VIDEO)

A partir de la idea de un barbero de Piedritas que tiene su salón en Bunge hoy se encuentran reunidos en la ciudad cabecera.

Son jóvenes en su mayoría, que abrazan este oficio, aunque han sumado también algunos peluqueros. El objetivo principal es fortalecer la «comunidad» de barberos e intercambiar ideas, entendiendo que todos están en la misma senda; estas reuniones les permiten enriquecerse y por esa razón proyectan continuar con las despedidas de año, esperando el año próximo abrirla aún más y que haya mayor concurrencia.

Por otra parte esta, estiman, será la primera de varias reuniones que realizarán cuando las oportunidades lo permitan.

«Tito» Lazarte, de Piedritas; Lautaro Ávila (Toto) de General Villegas y Adrián Martínez, de Piedritas radicado en Bunge, el autor de la idea; hablaron con Distrito Interior contando detalles de este encuentro.