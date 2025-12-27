ESCO entregó esta tarde un Yaris 0 km en Piedritas, «otro felíz adjudicatario» (CIDEO)

De manos de Pablo Alonso, el vendedor de General Villegas y la zona, y Marisol Sánchez, la referente en la región, Roberto Balaudo recibió hoy sábado pro la tarde el automóvil Toyota Yaris 0 kilómetro hoy en su casa.

Fue pasado el mediodía que este adjudicatario vio un sueño de larga data hacerse realidad. Al momento de recibir el vehículo, emocionado, contó a Distrito Interior que no creía que fuera verdad cuando le avisaron, y destacó el trato y acompañamiento de Marisol Sánchez en el momento que decidió abandonar el plan.

Persistir tuvo sus frutos y tras el pago de solamente 12 cuotas, tiene su auto y no paga más.