ESTA MADRUGADA – AMPLIAMOS: automovilista protagonizó impactante choque contra tres niños que circulaban en bicicleta

El hecho tuvo lugar esta madrugada alrededor de las 3 horas, en la calle Alberti, entre Necochea y Belgrano de General Villegas.

El conductor del automóvil Ford Fiesta embistió a tres niños de entre 12 y 8 años que circulaban por la calle en sus bicicletas, a su vez, dio contra una camioneta estacionada, para terminar sobre una de las veredas.

No estaba claro qué produjo las colisiones, si el choque contra la camioneta derivó en la embestida a los menores, o tras llevar por delante las bicicletas, en un acto reflejo dió contra la pick up.

Testigos indicaron en el momento a Distrito Interior que uno de los niños había quedado tendido en el suelo, golpeado, los dos restantes habían corrido hasta una vivienda cercana en busca de ayuda y consternados por lo ocurrido.

El automovilista, insistía en llevarlo por sus propios medios al hospital, acción que no pudo realizar.

Tras la llegada de la ambulancia del SAME y la Policía el conductor y los ciclistas fueron llevados al hospital para su atención.

Esta mañana ante la consulta con las autoridades del nosocomio, informaron a Distrito Interior los niños permanecen en observación sin riesgo de vida. Esta mañana recibirían el alta.

El conductor del auto fue dado de alta, y el rodado quedó secuestrado.