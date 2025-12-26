Emiliano Betanzo, de General Villegas, terminó el libro sobre Antonio Carrizo, en breve la obra verá la luz

Emiliano es un joven abogado de 37 años nacido en General Villegas, que lleva unos años residiendo y ejerciendo su profesión en Capital Federal, la curiosidad inicialmente, con un respaldo por su gusto hacia la literatura y escritura, lo llevaron a interesarse por uno de los íconos de la radiofonía argentina, que fue a su vez, de General Villegas.

Tras recopilar información de manera personal y para si de Antonio Carrozzi, el verdadero nombre de Antonio Carrizo, Emiliano, se contactó con la familia para manifestarle su intención de escribir un libro sobre la vida del locutor, teniendo en cuenta el material logrado y lo rico de este personaje.

Así fue como comenzó un largo camino que está a punto de concluir con la impresión, presentación y distribución de la obra que se llamará «Contengo multitudes». Es una frase se Whitman que Antonio usaba mucho, y el autor de esta obra la encontró en muchas de las entrevistas que revisó como material de valor para el libro, quien destaca a su vez que a Borges, con quien Carrizo compartió muchos momentos, también le gustaba.

El año próximo se cumplirán, en el mes de septiembre, los 100 años del nacimiento del villeguense, por lo que resulta totalmente oportuna su presentación en sociedad que sería inicialmente en Capital Federal y luego en General Villegas.

Para la obra de Betanzo recogió fotos (muchas personales facilitadas por la propia familia) testimonios de los hijos de Antonio, Blanca y Pepe, Héctor Larrea, Julio Lagos, entre tantos otros hombres y mujeres del medio y de la ciudad natal a la que cada vez que regresaba, Antonio Carrizo, pasaba a ser Antonio Carrozzi. Otro tanto halló en el material audiovisual, dado que dejó (Carrizo) mucho testimonio sobre su vida e historia.

«Soy villeguense igual que él», dijo Emiliano Betanzo, sin embargo, su corta edad, no le permitió haber estado en persona con Antonio, figura que su padre y otros villeguenses le ayudaron a conocer y comprender por la cercanía que ellos si tuvieron,

El libro que inició en diciembre del 2023 contiene además de lo mencionado decenas de anécdotas que permiten dimensionar el personaje que «el flaco», como lo llamaban sus amigos fue; entre ellas cuentan que encontró y compró en subasta una carta de Belgrano, la que compró y luego donó al museo del prócer en Rosario.

Carrizo a su vez es considerado, en cierto modo, el inventor del podcast, al menos del formato, en sus entrevistas con Jorge Luis Borges.

En una entrevista reciente que Julio Lago, locutor amigo de Carrizo, le hizo a Emiliano, recordó una frase que el recordado villeguense le mencionó: «¿Sabés cuándo se muere alguien?, cuando se muere el último que se acuerda de vos, razón por la que «el flaco» sigue vivo.