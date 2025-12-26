General Villegas: una persona tuvo preocupantes manifestaciones hacia su familia, la ayuda llegó a tiempo

Anoche alrededor de las 22 horas, un hombre que sería de corta edad, se habría comunicado con su familia manifestándoles sus preocupantes intenciones para con su vida.

El inmediato alerta al personal del hospital y la policial hizo que, con la ayuda de familiares, en el Parque Municipal, en cercanías del campo de domas, el joven depusiera su actitud y permitiera recibir la ayuda requerida.

Una vez superada al situación en el lugar, fue trasladado al hospital municipal donde permanecía internado en el sector salud mental, con la asistencia requerida.

Una vez más se destaca la importancia del acompañamiento de la familia en situaciones extremas, quienes habrían tenido un papel fundamental en este trance, y el resto de los intervinientes que evitaron otro desenlace.

En la imagen, que es la captura de un video enviado a Distrito Interior por un lector, se aprecian de fondo las luces de los móviles intervinientes.