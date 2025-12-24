Robaron una moto en Rufino y se grabaron regresando a General Villegas «orgullosos del trofeo» (VIDEO)

Ezequiel Mosqueda fue víctima del robo de su moto, una Honda Tornado 250 cc. el domingo por la mañana en Rufino.

Había llegado a su casa a las 6 horas del domingo, y como nunca, confiado en que siendo de día, y no habiendo ocurrido nunca nada extraño, la dejó en la vereda y se acostó a dormir. Al levantarse, alrededor de las 9:30, ya no estaba su vehículo.

Inmediatamente comenzó la búsqueda temiendo haber sido víctima de un robo, lo que confirmaría momentos después al observar las cámaras de seguridad donde se ve claramente a dos sujetos en dos motos; una de ellas, era la suya.

Horas después vería videos en las redes de los sospechosos haciendo alarde de lo realizado, mostrándose a bordo de la Tornado negra viajando hacia General Villegas por la Ruta 33.

Mosqueda contó en una entrevista en el programa de Fernando Cisarello (FM Peregrina, 92.9) que los malvivientes se habían quedado sin nafta a la altura de Piedritas y solicitaban transferencia para poder cargar combustible y continuar viaje.

También dijo que obtuvo como dato que esta es una práctica habitual en los ladrones para esta época del año en la que cometen estos ilícitos con el fin de contar con dinero.

La moto la adquirió hace tres meses a un compañero de trabajo a quien se la está pagando en cuotas mensuales y aún le resta un año para cancelarla.

Indignado y dolido por lo ocurrido, en varias oportunidades llamó «ratas» a los autores del hecho, a quienes identificó como personas de General Villegas, familiares entre sí, hermanos probablemente.

También dijo que espera poder recuperar la moto, tarea que está en manos de la Policía de ambas provincias.

Nota telefónica a Ezequiel Mosqueda