Esta será la primera Navidad en la casa propia para varios policías en General Villegas (VIDEO)
12 policías recibieron en General Villegas su casa, construída por un acuerdo entre la Caja d ela Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad.
Entre ellos, el Oficial Ayudante Hebrain Luján, quien no ocultó su emoción, la que compartió junto a su esposa e hijos, además de los afectos más cercanos que los acompañaron en el momento de ingresar al inmueble.
Allí estuvo Distrito Interior que pudo registrar ese momento y hablar con el beneficiario quien no dudó en contar las razones que lo llevaron a ingresar a la Policía, profesión que hoy lo encuentra cómodo y con la que está agradecido.
Estas Fiestas, por primera vez y tras 12 años de ser inquilino, el agente pasará con su familia la navidad en la casa propia.