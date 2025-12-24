Ciclo lectivo 2026: las clases en la Provincia comenzarán el 2 de marzo

La provincia de Buenos Aires ya tiene confirmadas sus fechas para el ciclo lectivo del próximo año. La Dirección General de Cultura y Educación dio a conocer el Calendario Escolar 2026 para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense, garantizando “un total de 190 días de clases, reafirmando el derecho a la educación y la previsibilidad para las comunidades educativas”.

La Educación Secundaria, junto con la Educación Técnica, Agraria, las Secundarias Especializadas en Arte y los EOE, también comenzará en esos períodos. Para la Educación Especial, los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral y la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, el cronograma también fija los mismos días de inicio, receso y finalización.

La Educación Artística (Escuelas de Artística) y los Centros de Educación Física compartirán ese mismo esquema anual, garantizando el desarrollo pleno de las propuestas formativas específicas de cada modalidad. Del mismo modo Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, informó DIB.