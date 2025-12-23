Fueron inauguradas las obras de ampliación en el Hogar de Ancianos de General Villegas

En la mañana del lunes 23 de diciembre, la Municipalidad de General Villegas llevó adelante el acto de inauguración de las obras de ampliación y refacción del Hogar de Ancianos “Dr. Rogelio Lamas”, ubicado en la ciudad cabecera.

El acto fue presidido por el intendente municipal Gilberto Alegre, quien estuvo acompañado por integrantes de su equipo de gobierno, autoridades del área de Salud, personal del Hogar y miembros de la Cooperadora. También participaron concejales, consejeros escolares, personas que residen en la institución, familiares y vecinos de la comunidad.

Durante la ceremonia se realizó el descubrimiento de la placa conmemorativa, a cargo del intendente municipal; la secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán; la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; y la presidenta de la Cooperadora del Hogar, Alicia Laino. El acontecimiento fue bendecido por el presbítero Tomasz Wargocki.

Al hacer uso de la palabra, el intendente Gilberto Alegre destacó la importancia de la obra y el compromiso del Estado municipal con el cuidado de las personas mayores. En ese marco, subrayó la necesidad de defender y fortalecer el sistema público, afirmando que “el hospital público y los hogares de ancianos son una parte casi invisible para mucha gente” y advirtiendo que “se los plantea como gastos, cuando son una inversión humana esencial”. En ese sentido, remarcó: “Hoy venimos con mucho orgullo a decirles: nosotros los tenemos presentes”.

El jefe comunal también hizo referencia a los desafíos que implica el envejecimiento de la población y el rol indelegable del Estado local frente a una demanda social creciente. “Llegar a edades avanzadas es una bendición, pero lo verdaderamente grave es cuando las sociedades no saben cómo acompañar esa etapa de la vida”, expresó, al tiempo que señaló que “cada vez hay más personas que atraviesan esta etapa con dificultades y que no pueden valerse por sí mismas”.

En relación con el futuro y la necesidad de ampliar la capacidad de atención, teniendo en cuenta que hay listas de espera de alrededor de 30 personas tanto para el Hogar como para el Geriátrico Municipal, Alegre anunció nuevos proyectos: “Vamos a construir una nueva ampliación para dar mayor contención”, detallando que en una vivienda que fue donada al municipio “estamos pensando en hacer un nuevo hogar para 12 personas más”, y subrayó que “esta es la demanda de la sociedad en esta etapa de la vida”.

Asimismo, valoró el trabajo cotidiano del personal y de la Cooperadora del Hogar, destacando que “no se trata solo de un trabajo, sino de una tarea que demanda mucha humanidad”, y afirmó que “cada uno de los abuelos debe sentir que no está solo, que el municipio es su familia y su protector”.

Finalmente, con el tradicional corte de cinta, quedó formalmente inaugurada la obra de refacción y ampliación de los espacios de cocina-comedor, una mejora significativa que permitirá optimizar las condiciones de atención y la calidad de vida de quienes residen en la institución.

Desde la Municipalidad de General Villegas se reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo las políticas públicas destinadas a los adultos mayores, entendiendo que el cuidado en esta etapa de la vida es una responsabilidad colectiva y un valor central para una comunidad más justa y solidaria.