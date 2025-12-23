Pádel: Federico Barbera ganó el torneo número 53 a pesar de los pocos años que lleva jugando

Federico Barbera, tiene 33 años, y hace apenas 3 que comenzó a jugar torneos de pádel, y durante este breve tiempo acaba de ganar anoche el número 53.

¿Cuál es el secreto para este jugador que ostenta este récord que lo convierte en un habitué de las finales en los torneos de la zona?

A simple vista es tranquilo, su juego no se destaca por intervenciones extraordinarias, más bien es metódico y hasta rutinario en los partidos, tal vez allí radica su potencial, aunque quienes lo conocen, aseguran que se debe a su acertada lectura del juego qu eplantean los rivales.

«El Pájaro», como se lo apoda en el circuito regional, vive en General Villegas desde el 2021, hasta entonces, radicado en Emilio V. Bunge, su localidad natal, su único deporte había sido el fútbol, al que jugaba con absoluta dedicación vistiendo los colores de Futbol Club de esa localidad perteneciente al Partido de General Villegas. Lo dejó dado que no jugaría en otro que no fuera ese, y el tener que viajar a entrenar desde la ciudad cabecera comenzó a representar un problema para él.

Ya en 2020, en la pandemia, había conocido el pádel, del que le habían dicho que el día que jugara un torneo, nunca lo dejaría. Ese comentario fue profético.

El torneo más reciente lo ganó anoche en del complejo del club Eclipse junto a Matías Cisarello, con quien el día anterior habían también resultado campeones en General Pico, La Pampa.

El primer máximo logro lo obtuvo en el año 2022 en la cancha de Sportivo jugando junto a Ignacio Anchorena.

Entre las particularidades de su prolífera carrera es que hasta el momento en la zona no hay jugadores con esta cosecha, otras, podrían ser que comenzó jugando directamente en la 6° categoría, pero lo más curioso tal vez sea que no juega partidos fuera de los torneos, ni siquiera practica, solo entrena corriendo varios kilómetros diariamente junto a su pareja. En ese sentido le comentó a Distrito Interior que de ese modo llega a jugar con muchas ganas, totalmente motivado, y descarta correr el riesgo de aburrirse de jugar este deporte que no sabe si él encontró, o si el padel lo encontró a él.