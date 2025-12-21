Siendo uno de los lugares que más se usa, ¿por qué es uno de los que menos se cuida?

Las modas cambian y General Villegas no ha quedado al margen de las nuevas costumbres urbanas o sociales, como está siendo juntarse con otros, conocidos o no tanto, en el cartel de ingreso a la ciudad para ver pasar la gente por la ruta.

Al comienzo fue los fines de semana por la tarde y personas mayores, pero con el paso del tiempo se sumaron los jóvenes que prácticamente lo hacen todos los días (y noches).

La presencia abultada allí de vecinos llevó al municipio a colocar cesto e basura que son utilizados prácticamente por todos, salvo algunos que van dejando sus desperdicios esparcidos por el cartel de identificación de la ciudad.

Los últimos meses lamentablemente se va notando el deterioro del lugar producto de los daños que los mismos que concurren provocan.

Hoy se aprecia una letra salida (han sido más), basura dejada abandonada y una parte d ela estructura rota, como si un automóvil hubiese provocado el daño.

Llama la atención, o no tanto, que siendo uno de los lugares más usados para la recreación, sea e su vez uno de los menos cuidados.

Son los menos, pero siempre hay revoltosos, dañinos o vándalos, que se esmeran en destruir, deteriorar lo que también les pertenece.

Del mismo modo que la moda de ir hasta el cartel de la entrada para encontrarse con sus pares resulta tan llamativo como quienes no son capaces de discernir entre lo que está bien y lo que está mal.

Al final, cuando dañan algo público, lo hacen con algo que también les pertenece.