Tras el retiro de las unidades involucradas en el cuádruple choque habilitaron el tránsito en la Ruta 33

Desde las 18 horas en que una camioneta colisionó contra tres camiones, un tramo de la Ruta 33 entre General Villegas y Piedritas estuvo prácticamente cortado al tránsito.

Durante uno de los momentos en que se habilitó una mano, una combi, motorhome, colisionó de atrás a un camión cuando circulaban en dirección a Villegas, esta noche a las 21 horas.

A esa situación se le sumó que en dos de las unidades afectadas esta tarde estaban trabajando reparando las ruedas y otras roturas para retirarlas, al mismo tiempo era remolcada la camioneta y el camión de menor porte (foto de portada).

Cerca d elas 23 horas y luego de una prolongada espera que superó los 60 minutos, lentamente se fue habilitando el tránsito, primero fue una mano, y luego en su totalidad.

Es muy importante tener en cuenta que queda sobre la banquina, de la mano hacia Piedritas, u camión que requiere aún asistencia, por lo que se recomienda a quienes transitan máxima precaución.

Durante el lapso de trabajo en el tramo de las colisiones, se vieron diferentes momentos producto de la ansiedad e imprudencia de los conductores que realizaron diferentes maniobras por intentar adelantarse en las largas filas, y la falta de disminución de la velocidad aún cuando se advertían los móviles con balizas, y el movimiento totalmente atípico al costado de la ruta.