Alerta Amarilla por tormentas para nuestra zona entre la madrugada y la mañana del sábado

Entre la madrugada y la mañana del sábado se espera que el norte de la provincia continúen siendo afectados por el avance de un frente frío, generando lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas pueden ser localmente fuertes principalmente durante la madrugada.

Se espera que las mismas puedan generar caída de granizo de forma ocasional con ráfagas de viento localizadas y principalmente fuertes chaparrones de lluvia que pueden dejar abundante caída de agua en poco tiempo.

Se estiman acumulados entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superiores de forma puntual.

Las condiciones mejoran hacia el mediodía, pero persiste la probabilidad de lluvias y chaparrones de forma intermitente, de menor intensidad, durante el resto de la jornada.