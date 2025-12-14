Iriarte será la primera localidad del distrito de General Pinto en realizar el Carnaval
La Municipalidad confirmó la realización de la popular fiesta para los días 9 y 10 de enero, en el circuito que se llevó a cabo el año pasado, llamado «el corazón del pueblo.
Las actividades previstas son:
-Desfile de Carrozas.
-Concurso de Disfraces con fabulosos premios.
-Cada noche música y baile popular para disfrutar en familia y con amigos.
-Cantinas a beneficio de las instituciones locales.
Con el avance de la fecha se darán a conocer los diferentes números que le darán al carnaval de Iriarte, la magia que año a año va sumando.