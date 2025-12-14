Premio por no bajar los brazos jamás: Micaela logró una beca y podrá estudiar en la facultad (VIDEO)

Micaela Peredo es alumna de la Escuela Secundaria N°1 de General Villegas, de la que egresó este año; la Fundación Si, acaba de otorgarle una beca mediante la cual será acompañada en todo el proceso que dure la carrea. Su vida está atravesada por grandes desafíos, a los que pocos son expuestos, y no todos se reponen.

Su dedicación en el estudio, su fuerza en la vida le otorgaron esta oportunidad que al enterarnos, no quisimos dejar pasar como un ejemplo, por el contrario, fuimos hasta el colegio ubicado en la calle Castelli y Belgrano de General Villegas, y junto a la directora del establecimiento, Mariana Dominicci, conocimos de primera mano su historia.

Micaela llenó de orgullo a quienes la conocen y compartieron con ella los años de estudiante, ahora seguramente, a quienes la conozca a través de esta nota que es en sí, un mensaje para todos, sin importar la edad o el sueño que persiguen; en la mayoría de los casos, como reza la canción Zona de promesas: Tarda en llegar, y al final, hay recompensa.