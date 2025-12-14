El Centro de Castración inicia una semana de intensa actividad en General Villegas y los pueblos, el cronograma

El Centro de Castración informó el cronograma de actividades en su sede de la Avenida Chassaing Sur, en la ciudad cabecera y las localidades del Partido que recorrerá esta semana con sus profesionales y personal.

Lunes 15: Chassaing Sur y Pueyrredón con turno

Martes 16: Cañada Seca con turno en Delegación

Miércoles 17: Chassaing Sur y Pueyrredón con turno

Jueves 18: Chassaing Sur y Pueyrredón con turno

Viernes 19: Santa Regina con turno en Delegación

Lo que se debe tener en cuenta

• Edad mínima para castrar: 3 meses • Animales con 12 horas de ayuno • Hembras en celo y preñadas se castran igual

• Gatos en bolsa de reo.

• Tratamiento para sarna, vacuna antirrábica y desparasitación • Llevá mantita para tu animal

Turnos y consultas al teléfono 3388 451010