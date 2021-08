Un «radicalazo» en General Villegas para acompañar y fortalecer la candidatura de Claudia Esain

Tal como expresara la precandidata en el primer lugar, Claudia Esain, «la ventaja de ser oficialistas es que al menos tenemos un poquito más de conocimiento de las cosas diarias que están pasando en la Gestión, pero por otro lado, también la desventaja que todas las quejas de la Gestión las recibimos nosotros cuando en realidad son cosas del Ejecutivo. Nosotros vamos a ser concejales, legislativos, o sea, sin poder de decisión en cuanto a las acciones directas del Ejecutivo», y agregó, «sí vamos a tener el poder de acercar las inquietudes de la gente al Ejecutivo y hacer de nexo y gestionar todo lo que se pueda; hacer hincapié en eso diaria y continuamente, además de la función del control que ejerce el Poder Legislativo sobre el poder Ejecutivo».

Esta situación les otorga la facilidad y la dificultad en idéntica proporción mientras intentan captar la mayor cantidad de votos, por otra parte la UCR es quien comanda en esta oportunidad la campaña.

Si bien el Pro tiene lugares preponderantes como el segundo y tercero, claramente es el partido de Irigoyen el que más poder ejerce en la campaña de la coalición; no así en el Gobierno donde siguen predominando los funcionarios «amarillos»; no obstante, la armonía no se ve alterada, al menos hacia afuera.

En esa línea desembarcaron en la ciudad cabecera figuras y precandidatos radicales tales como Daniel Salvador, exvice gobernador de María Eugenia Vidal y Erica Revilla, precandidata a primera senadora por la cuarta sección electoral, a quienes acompañó el diputado Valentín Miranda de Trenque Lauquen.

Hubo visitas al intendente en el Palacio Municipal y reunión en su despacho, pero la agenda estuve centrada en la actividad política de campaña, es decir, las imágenes preponderantes fueron rojas y blancas; que si se hace un pequeño análisis hacia adelante la lógica indica que ante la no posibilidad y ya manifestación por parte de Campana de no re reelección y con la intención de que el próximo intendente sea radical, el radicalismo avanza firme hacia el 2023; hoy acompañado por el Pro y la Coalición Cívica, en ese orden.

Daniel Salvador declaró que se encontraba en General Villegas acompañando a quienes participan en las elecciones de cara a las PASO, pero también visitando gente amiga e interiorizándose de lo que sucede en el distrito.

Sobre Facundo Manes sostuvo que es un aporte muy importante, una nueva mirada, es sumar algo nuevo al marco de Cambiemos y consideró que es muy bueno para la provincia de Buenos Aires y la política en general sumar gente con su experiencia y su conocimiento que ha decidido involucrarse activamente y poner su grano de arena para ver «si de una vez por todas podemos poner de pie a nuestro país y a nuestra provincia».

Con este armando Cambiemos es una alternativa hacia adelante, sostuvo, coincidiendo con las pretensiones locales.

Compañero de Vidal gobernando Buenos Aires en un único perídodo al que consideró productivo al decir que a pesar del escaso tiempo se realizaron muchas cosas que están a la vista, lo que representa una gran tranquilidad, porque los hace prescindir de tener que armar un relato. Salvador agregó que a pesar de la modernización del Estado, de las rutas y del trabajo durante las inundaciones, quedaron muchas cosas por hacer.

Si bien su respuesta no fue concreta al ser consultado por la candidatura de Vidal en CABA, la puerta quedó abierta para un posible regreso de María Eugenia al territorio bonaerense, aunque él se descartó por completo de una posible candidatura futura; admitiendo que está para acompañar, construit y seguir acompañando desde otro lugar, destacando siempre la renovación que el radicalismo está llevando a cabo, poniendo a General Villegas como un ejemplo en ese sentido.

Erica Revilla por su parte confesó que la sensación que tiene en esta instancia es la misma que sintió en 2015 cuando decidió salir de la zona de queja y confort y sumarse a tarabajar para cambiar la realidad de su pueblo en ese momento. Hoy que encabeza la Lista de precandidatos a senadores por la cuarta sección, celebró que al igual que ella en su momento, jovenes como Martín Irastorza en el distrito o Facundo Manes en el país se involucren.

Sobre este último destacó la importancia que tiene que alguien con su trayectoria y reconocimiento que había alcanzado todo en lo profesional y realizado en lo personal hoy sea la figura de la UCR. Manes desde 2001 que tenía la idea de participar en política. Cuando regresó a vivir a la Argentina dijo que esto no era lo que quería para sus hijos y tampoco quería vivir como lo hacía.

«Hacía mucho tiempo que no escuchaba a un político hablar de valores, continúó; la base familiar, cómo te crias vos; el primer año de vida es donde más se desarrolla el cerebro si tiene una buena alimentación y tiene amor, lo que a futuro genera oportunidades.

Hablar de educación, del valor de la palabra, del valor de las instituciones, de reconocimiento hacia los docentes, hacia el sistema de salud, hacia los médicos que estudian tantos años, hacia los enfermeros, hacia la Policía, instituciones a las que se respetaba y reconocía; hay que mirar el futuro pero también mirar el pasado. Las malas políticas a lo largo de los años hicieron que est epaís fuera para atrás, en decadencia. Hay que trabajar pensando en los buenos ejemplos y en las oportunidades para aquellos que hacen el esfuerzo para salir adelante. El estado no tiene que ser asistencialista, el Estado tiene que trabajar en políticas serias como es la Educación, la Salud, la Seguridad.

Por eso les pido a todos los vecinos del Distrito de General Villegas que sueñan con un país mejor que este es el puntapié inicial, porque lo que necesitamos es un equilibrio entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo; el radiclaismo que tiene al padre de la democracia sabe escuchar, pero actualmente que quieren imponer el absolutismo por el poder mismo, por imponer su palabra ahí estamos jodidos como sociedad. Entonces marchemos todos, animémonos a dar el paso», concluyó.

Relacionado