Triple choque en la planta urbana de General Villegas

Esta mañana alrededor de las 7 hiras, una camioneta embistió a dos vehículos que se encontraban estacionados en la calle Arenales al 850.

En la pick up, una Chevrolet S10 propiedad de una persona de Banderaló, conducida por un villeguense, se movilizaban dos hombres mayores de edad.

Al tra sitar entre Larrea y Azcuénaga, el rodado se fue contra un Ford Ka que se encontraba estacionado sobre la mano izquierda, luego, al maniobrar, se fue hacia la ozquierda, donde ocurrió lo mismo, contra un Renault Megane, terminando allí su marcha.

En ambos casos, sobre los rodados siniestrados no había personas a bordo.

En el lugar, pasados unos minutos, se encuentra personal policial y de la Guardia Urbana trabajando en el lugar, realizando control de alcoholemia sobre los protagonistas del hecho.