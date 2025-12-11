General Villegas: Gustavo Ferrero brindará una charla sobre monedas virtuales el próximo sábado (VIDEO)

El Contador Público Nacional, Gustavo Ferrero, brindará una charla abierta y gratuita en General Villegas. Será el próximo sábado a las 19 horas en la sede del club Atlético.

El profesional ha incursionado en el tema, incluso opera con este nuevo dinero que ya es una realidad, dejó de ser una idea hace tiempo.

Su especialidad es el asesoramiento, sin representar a ninguna moneda en particular. A la vista que es algo que crece, se impone, y en consecuencia clientes de diferentes edades lo consultan cada vez con más frecuencia decidió llevar a cabo esta charla.

En la nota, brinda detalles de los aspectos a abordar y adelanta alguno de los puntos que abordará.