El clima no deja de sorprender: impactantes imágenes de una ciudad santafesina (VIDEO)

Un remolino, similar a un tornado, se dio en la ciudad santafesina, tal lo que se aprecia en las imágenes publicadas por FM Dale.

El fenómeno se suma a otra serie de eventos meteorológicos, como la tormenta de General Villegas días pasados, donde lo que se veía en el cielo, parecía una creación cinematográfica.

La gente, con sus celulares a mano, no demora en registrar estos momentos que resultarían difícil de describir con simples palabras.