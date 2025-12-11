General Pinto: Papá Noel estará en la escalinata del Palacio Municipal el próximo 21 de diciembre

Un año más, y por demás de esperado, Papá Noel estará en la escalinata del palacio Municipal de General Pinto.

Esta actividad lleva años despertando la admiración de los niños y el disfrute de los grandes que se acercan hasta la Municipalidad con sus dibujos y cartas que son entregadas a Papá Noel y pueden fotografiarse con él.

En esta oportunidad, el domingo 21 de diciembre, será desde las 18 horas.

Desde el Estado local, que es el organizador de esta movida, invitan a todos los chicos acercarse con su celular para tomarse una foto y dejar la carta en el buzón que se encuentra en el lugar.

Desde iniciado el mes eran constantes las consultas acerca de la presencia de Santa Claus como el año anterior; la respuesta es si. Faltan pocos días para revivir esta inolvidable experiencia.