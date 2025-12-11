La cooperadora del hospital entregó el $ 1.000.000 correspondiente al sorteo de noviembre

Hoy jueves, integrantes de la cooperadora, junto a las autoridades del nosocomio, entregamos el millón de pesos al ganador del sorteo del mes de noviembre.

El acto de entrega tuvo lugar en el hall de ingreso, y el ganador fue Emiliano Moralejo, de Banderaló, con el número 4926, ganador del 4° premio.

Tras la entrega, desde la cooperadora reiteraron como en cada oportunidad, el agradecimiento a todos los que participan mes a mes y los apoyan.

«Su colaboración nos permite seguir fortaleciendo y mejorando nuestro hospital», recordaron.