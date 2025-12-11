Un piedritense ganó una camioneta 0 km con ESCO

Roberto Balaudo, de Piedritas ganó en el último sorteo de noviembre con el número 598, una Renault Alaskan 4X4, 0 kilómetro.

El pidritense había pagado exactamente durante un año, 12 cuotas, y no paga más.

En esta oportunidad, donde los premios grandes volvieron a salir en el distrito de General Villegas, Sonia Terrío también gano; en su caso, un premio en efectivo de $ 500.000.

ESCO, con fuerte presencia en General Villegas y las localidades continúa sumando suscriptores que cada més esperan ser alcanzados por la suerte.

El historial de premios, tiene una inclinación hacia los puenlos, especialmente Pidritas, donde en meses anteriores se han entregado varios automóviles.

Sonia Sánchez y Pablo Alonso, la representante en la región y quien está a cargo de las ventas en General Villegas, junto a Liliana Granson, contaron que las suscripciones se dan principalmente por automóviles, utilitarios y motos, aunque también lo pueden hacer por camionetas, como fue el caso de Balaudo, o dinero en efectivo; incluso armar planes combinados, por ejemplo, una moto y tres millones; se determina la cuota y comienza el pago.

En caso de resultar favorecido no paga más; si a lo largo del plan adquirido, no resultaron favorecidos, se retira por lo que se pagó, o el equivalente en dinero.

Por otra parte, sugirieron para estas Fiestas, tener en cuenta los planes de ESCO como una opción interesante para el arbolito.

Para comunicarse con Paulo Alonso, debe enviar un mensaje o llamar al 2364 704199.