Por «PIrotecnia Cero» la división explosivos de la Policía se encuentra en General Villegas

Personal de esa dependencia de la Policía Bonaerense arribó esta mañana a nuestra ciudad, donde, en principio, mantenían reunión con funcionarias de las áreas que competen, principalmente, a la venta de pirotecnia.

Luego, recorrerían los lugares que venden estos productos, no está claro si aquellos habilitados para tal fin o también, los que lo hacen de manera informal.

Por Ley, la venta y su uso se encuentran restringidos en territorio bonaerense.