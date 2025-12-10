Cañada Seca: camioneros piden ingresar a la planta de Cargill por temor a accidentes (VIDEO)

Los choferes que se encuentran estacionados en la banquina de la Ruta 33, en Cañada Seca, a la espera del turno para ingresar a la planta de Cargill, manifiestan su preocupación por posibles accidentes.

La cantidad de camiones y la oscuridad en el lugar, hacen temer que algun vehículo impacte contra uno de ellos.

A modo de reclamo hacen sonar sus bocinas.

En otras oportunidades se han montado operativos por parte de la Policía con el fin de advertir por situaciones similares.

Para quienes deben transitar por ese tramo, hacerlo con precaución.