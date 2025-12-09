General Villegas: los concejales están reunidos esta mañana para definir las autoridades del HCD

Todo el Cuerpo legislativo se encuentra reunido esta mañana en las instalaciones del Concejo Deliberante para determinar las nuevas autoridades; Presidente Primero y Presidente Segundo, además del Secretario. En ese sentido trascendió, tal como publicó Distrito Interior, que el Presidente será Horacio Pascual y la Secretaria Jorgelina Miranda, por lo que resta saber el nombre de la segunda autoridad, que sería una mujer.

Por otra parte, en la imagen aparece quien resultaba una incógnita hasta el momento, Eugenio Leporati, candidato en primer lugar en la Lista de SOMOS, que fue el espacio en el que en las elecciones del 7 de septiembre jugó el oficialismo local; su ausencia generó especulaciones acerca de su asunción o no, al estar con el resto, se pondría fin a ello.