General Pinto sumó un nuevo equipo de riego montado sobre un camión reacondicionado a nuevo
El Municipio presentó en sociedad durante el fin de semana este camión Volkswagen que fue reacondicionado y recuperado al que se le colocó un equipo de riego, lo qu epermite sumar un nuevo implemento, cuyo fin resulta sumamente importante para la época del año donde el riesgo es una de las demandas que aumenta.
El camión fue reacondicionado y adaptado para esta tarea, y es el primero de los equipos adquiridos con este fin.
De el Gobierno local, sostuvieron que este camión regador ayudará a reducir el polvo en el aire, mantener más limpias las vías públicas, mejorar la calidad ambiental en los barrios y optimizar el uso del agua con tecnología eficiente.
Agregaron además que es un paso más hacia una ciudad más limpia, fresca y sostenible.