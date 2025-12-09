General Pinto sumó un nuevo equipo de riego montado sobre un camión reacondicionado a nuevo

El Municipio presentó en sociedad durante el fin de semana este camión Volkswagen que fue reacondicionado y recuperado al que se le colocó un equipo de riego, lo qu epermite sumar un nuevo implemento, cuyo fin resulta sumamente importante para la época del año donde el riesgo es una de las demandas que aumenta.

El camión fue reacondicionado y adaptado para esta tarea, y es el primero de los equipos adquiridos con este fin.