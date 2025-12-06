Villa Sauze: este era Lolo

La indignación y la desazón son absolutas; resulta difícil comprender cómo pudieron actuar con tanta saña contra el animal.

El perro había sido rescatado en el basurero y adoptado.

Tenía la costumbre de correr a las motos, y el jueves provocó la caída de una niña que cabalgaba en la localidad que pertenece al distrito de General Villegas.

Según los datos que trascendieron, el padre de la menor habría solicitado a su dueña que tomara medidas, y dada la reiteración y la presión, habría ordenado o permitido el final que tuvo. Su Hermano, con un amigo fueron quienes lo mataron con un hacha, según consta en la publicación que se ha viralizado.

Las últimas novedades del caso indican, que aún no habiendo formalmente una denuncia, la que se radicaría el martes en la Ayudantía de Fiscal, la Policía intervendría de hecho.