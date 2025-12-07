Cosas que te perdes si vivís en la ciudad: mateando en moto, paseando por pueblo
Una noche cualquiera Distrito Interior en Germania divisó a estos amigos recorriendo el pueblo a bordo de una moto 110 cc, la particularidad fue que lo hacían tomando mates.
Cuando esto sucede generalmente van tomando, pero cerveza; situación que no juzgamos.
Inevitablemente la imagen, dos amigos, tranquilamente en moto, charlando y pasándole el acompañante el mate al conductor, no pasó desapercibida.
Tras seguirlos unos metros al interceptarlos y comentarle la intención no dudaron en acceder, sorprendidos porque para ellos es una práctica común.
Enrique Gómez y Leandro Verggini, de 21 y 20 años respectivamente, permitieron le tomáramos las fotos y luego de un breve intercambio continuaron con su ritual nocturno.
Un hecho por demás de simple, es verdad; pero en medio de la velocidad con que vivimos nuestros días, y más aún, haciéndolo en ciudades medianas a grandes, esto es algo inusual.
Los pueblos, a veces demasiado tranquilos, tienen «otro aire» y permiten «otra vida».
Bien por los amigos, bien por el mate y bien por nuestras pequeñas localidades del interior que conservan la magia.