Conmoción y denuncia: mataron a un perro con un hacha en Villa Sauze

Las redes sociales de la zona se inundaron de mensajes de repudio tras la publicación de la usuaria Alba Marina, quien lleva años rescatando animales, la que denuncia con detalles el ataque y muerte de Lolo, un perro al que tras atarlo contra una planta lo mataron a hachazos.

Los detalles son escalofriantes.

La mujer cuenta que el animal corría a las motos e hizo lo propio a un caballo sobre el que había una niña a la que le provocó la caída en la calle.

Este hecho despertó la ira de los atacantes que serían dos hombres y una mujer, dos de ellos hermanos.

Dicen que sus gritos se escuchaban lejos … gritos de terror, de dolor, de pedido de ayuda. Gritos que nadie va a poder olvidar.

Lolo tardó en morir. Tardó porque mientras lo golpeaban comentaban que “era duro”, que “costaba que se muera”.

Imaginarlo parte el corazón. Vivirlo, haber estado cerca, debe haber sido devastador, expresa en la publicación.

Una lectora reafirmó a Distrito Interior lo que sostiene la denunciante, nadie denunció, aunque lo hicieron saber a personas de otras localidades, porque los acusados son personas de temer, más allá de sus actitudes, esta acción los muestra capaces de cualquier cosa, aseguran en Sauze, donde aseguran que estas personas tienen a sus animales en estado deplorable.

Lolo, había sido rescatado del basurero, agregaron.

Hasta el momento no hay denuncia radicada formalmente, pero aseguran que la realizarán en la Ayudantía de Fiscal para que el hecho no quede solamente en un mal recuerdo y los responsables tengan sus consecuencias.