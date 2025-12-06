Asumieron los nuevos concejales de General Pinto, el presidente es Bruno Di Nucci

Este viernes en sesión preparatoria, asumieron los seis ediles electos en las elecciones del pasado 7 de septiembre, Jorge Sánchez, del Pro, Nataly Olmedo, de La Libertad Avanza, Bruno Di Nucci, Vanessa Suárez, Martín Moreno y Celia Gariboldi, del Frente Renovador / Partido Justicialista.

De esta manera General Pinto se convirtió en uno de los primeros, si no el primero, de la región, en cumplir con este paso.

En el recinto se encontraba, entre otros, el Presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, conductor del espacio que lleva adelante los destinos del distrito, a quien se lo mencionó en más de una oportunidad la presencia allí.

La Presidencia del Cuerpo recayó en el concejal Bruno Di Nucci y será Secretario Administrativo, Juan Manuel Blanco, quien se venía desempeñando en el cargo.

El nuevo mapa legislativo quedó conformado por cuatro bloques, de los cuales dos, de la oposición, son unipersonales.

Bloque PJ Frente Renovador

Bruno Di Nucci: Presidente del Concejo Vanessa Suarez Martín Moreno Celia Gariboldi Fernando Rodriguez: Presidente de Bloque Marta Sanz: Vicepresidente Primero Gabriel Lopez

Bloque Un Cambio Distrital

Jorge Sanchez Melisa Calcagno (Vicepresidente Segundo) Franco Flamini (Presidente de Bloque) Bloque La Libertad Avanza

Natali Olmedo

Bloque Juntos General Pinto

Juan Pablo García

Secretario Administrativo: Juan Manuel Blanco