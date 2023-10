Alexis Guerrera y Freddy Zavatarelli cerraron la campaña: «Hemos recogido el guante, renovado las energías y estamos más cerca de la gente que nunca» (VIDEO)

El candidato a diputado provincial, Alexis Guerrera y el actual intendente de General Pinto, Freddy Zavatarelli, que va por su segundo período, cerraron anoche la campaña electoral con un multitudinario acto en el club Deportivo.

Los mensajes giraron en torno al agradecimiento a la gente que los acompañó durante la campaña y un fuerte mensaje al resto de la ciudadanía que dejó un claro mensaje con el resultado obtenido en las PASO.

Uno de los momentos destacados los protagonizó Guerrera al decir que Zavatarelli logró superar el difícil momento que atravesó desde pasada la pandemia hasta hace un tiempo, pudiendo reponerse y estar nuevamente al frente del municipio, siendo acompañado por quien lidera el espacio que forman.

«Freddy está abocado a gestionar y yo me puse al frente de la campaña, así hemos recogido el guante, renovado las energías y estamos más cerca de la gente que nunca», enfatizó Guerrera.

«Vamos a seguir trabajando con todo el equipo municipal, enteros, con los cambios que hayan que hacer porque el el tiempo hace que también tengamos que adaptarnos a las nuevas situaciones. Sepan que no somos improvisados, que sabemos bien la diferencia entre una fábrica y el Estado, que no me vengan con el cuento que es lo mismo administrar lo privado que lo público; porque en una fábrica si no me cierran los números despido personal, achico la producción, dejo de pagar los impuestos, pero si no cierran en el Estado la gente sigue estando todos los días».

Con este pasaje marcó la diferencia de criterios entre los modelos que representan Guerrera y Zavatarelli y Sánchez, el candidato de la oposición, que insistió en la campaña con administrar los recursos públicos con la misma lógica que en el ámbito privado, lo que significó una fuerte discusión de las partes.

«Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no podemos hacerlo solos, por eso ustedes (dirigiéndose al público presente), son desde esta noche una herramienta fundamental para lograr el triunfo el 22, ustedes son ese ejército que va a salir a las calles y va a multiplicar las voces para que reventemos las urnas el domingo».

