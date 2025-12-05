Moreno: «Vamos a meter a la Rural en la comunidad de Villegas mucho más» (VIDEO)

Así lo expresó el nuevo presidente d ela entidad Guillermo Moreno (Willy), quien reemplazará a Santiago Mocorrea en los próximos dos años.

La nueva autoridad de la entidad gremial, destacó su perfil social, el que queda demostrado con la incorporación de comerciantes del rubro rural y jóvenes provenientes del Ateneo local.

Moreno destacó a su vez que a este desafío que enfrenta, con el total apoyo de la familia, hay que ponerle el cuerpo representando a la SRPGV donde sea necesario, por el cual fue adquiriendo conocimientos y capacitándose para estar preparado en este momento.