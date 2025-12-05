Un comerciante de General Villegas amenaza con cortar una avenida si no reemplazan una columna que sostiene cables con electricidad

Omar Olaizola aseguró que este viernes cortará la Avenida Mitre, donde tiene su comercio gastronómico, si la empresa prestadora del servicio eléctrico no reemplaza una palmera de madera que sostiene cables de la línea de media tensión que pasan frente a su local.

La palmera cedió en su base y se encontraba inclinada, sostenida principalmente por los cable. Ayer por la tarde ante el fuerte reclamo, los operarios de Eden le colocaron una especie de tutor que le brinda momentáneamente seguridad, evitando principalmente que no tenga movimiento.

A unos metros de esta palmera se observan grandes columnas de cemento que forman parte de la línea, por lo que el vecino pide que sea del mismo material la que, entiende, debe ser reemplazada.

A su malestar lo manifestó colocando en la vidriera dos carteles con fuertes inscripciones que refieren a la situación, remarcando que es su manera de expresar el enojo.

Omar Olaizola, que ha incurrido en política en varias oportunidades, aseguró que este viernes a las 11 de la mañana, si no tiene una respuesta satisfactoria cortará el tránsito.