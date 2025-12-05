«Willy» Moreno asumió la presidencia de la Sociedad Rural de General Villegas

Este jueves como estaba previsto se realizó en la sede de la entidad, la Asamblea mediante la cual asumieron las nuevas autoridades, entre ellas, se produjo el cambio de presidente, asumiendo en lugar de Santiago Mocorrea, quien se desempeñó en el cargo por tres años, Guillermo Moreno.

El Ingeniero Agrónomo que toma la posta por dos años, adelantó que llevará a cabo una gestión de puertas abiertas donde la institución se acercará mucho más a la sociedad, sin perder de vista el objetivo de representar gremialmente a los productores.

La nueva Comisión integra varios jóvenes, algunos surgidos del «semillero gremial, como es el Ateneo, y también comerciantes del rubro rural.

Durante el encuentro se recordó también a los socios fallecidos durante el período que concluía.