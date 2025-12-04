General Villegas: un reclamo laboral derivó en una pelea, interviene la Policía

Esta tarde personal de la Policía Comunal interviene en una vivienda ubicada en la calle Arenales casi esquina Alberti.

En principio, un grupo de personas reclamaría a su empleadora por la falta de pago por las tareas que realizan, aparentemente en una residencia geriátrica.

La situacion que habría por momentos fue muy tensa habría derivado en golpes entre las partes.

Al lugar arribó una ambulancia del SAME para asistir a una mujer que se observaba descompensada.

Por el momento y con el fin de mediar, evitando mayores inconvenientes permanece el personal policial.