ESTA MAÑANA: varios allanamientos por motos ruidosas, algunos ya dieron positivo

Desde las primeras horas de este jueves varios móviles policiales partieron desde la comisaría con diferentes objetivos en diferentes puntos de la ciudad de General Villegas.

El objetivo, allanar al menos 5 viviendas en las que hallarían motos con escapes reformados, con las que se han realizado maniobras peligrosas, entre otras faltas.

Las órdenes impartidas por el Juzgado de Faltas local, las llevan a cabo personal de la Policía Comunal, con la colaboración del CPR, GTO y Policía de Seguridad Vial.

Aunque continúan trabajando, podría haber uno o más allanamiento.

Algunos ya han arrojado resultado positivo.