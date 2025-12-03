El CEAM hizo entrega de diplomas de los cursos de idiomas y reafirmó su compromiso con la educación inclusiva

La ceremonia de cierre de año académico se desarrolló en la sede del CEAM y contó con la presencia de la coordinadora del área, profesora María Luján Ottaviano; las docentes Rocío Cantoni (Italiano) y Liliana Sánchez (Inglés) y estudiantes.

Durante el acto, Ottaviano destacó el valor formativo y social del proyecto educativo afirmando que “para nosotros es un placer y un orgullo que estemos reunidos, culminando un nuevo año. Gracias por elegir CEAM. Agradecemos a las profesoras por su dedicación, por su esfuerzo, por su predisposición, todo lo que trabajan y todo lo que se divierten. Esperamos continuar el año que viene con todo esto, que nos llena de felicidad y suma nuevas promociones. Esa es la idea de la educación no formal”.

A lo largo del encuentro, se subrayó también el rol fundamental que cumple la educación abierta y a distancia en la ampliación de derechos. La modalidad que impulsa el CEAM favorece la democratización del conocimiento y promueve la inclusión educativa al permitir que personas de diferentes edades y contextos accedan a trayectos formativos que, por limitaciones geográficas, económicas o de tiempo, no podrían cursar en espacios presenciales tradicionales.

Con una comunidad educativa en constante crecimiento, el CEAM reafirma su misión: ofrecer oportunidades reales de capacitación, fortalecer la diversidad cultural y acompañar a cada estudiante en su camino de aprendizaje.